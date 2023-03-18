Причину задержки рейса из Томска в Сочи назвала транспортная прокуратура

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines задержан почти на 15 часов Фото: Иван ВИСЛОВ

18 марта пассажиры рейса N4 484 не смогли вылететь из Томска в Сочи по расписанию в 7:20. Напомним, вылет в приморский город перенесли на 22:05. Старший помощник Западно-Сибирской транспортной прокуроры по взаимодействию со СМИ Евгения Чеханчина рассказала журналисту «КП-Томск» о причине задержки рейса.

«Сегодня в международном аэропорту Томск имени Николая Камова по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка авиарейса авиакомпании «Северный ветер» в г. Сочи предварительно продолжительностью около 15 часов», - сказала Евгения.

Она уточнила, что выполнения рейса ожидают 187 пассажиров, из них 38 детей. Чеханчина также добавила, что Томской транспортной прокуратурой в аэропорту будет организован выездной прием граждан.

В настоящее время надзорный орган проводит мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, которые им полагаются при задержке рейса.

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