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НовостиОбщество18 марта 2023 8:40

Причину задержки рейса из Томска в Сочи назвала транспортная прокуратура

Выполнения рейса ожидают 187 пассажиров, из них 38 детей
Анна Ковалёва
Рейс авиакомпании Nordwind Airlines задержан почти на 15 часов

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines задержан почти на 15 часов

Фото: Иван ВИСЛОВ

18 марта пассажиры рейса N4 484 не смогли вылететь из Томска в Сочи по расписанию в 7:20. Напомним, вылет в приморский город перенесли на 22:05. Старший помощник Западно-Сибирской транспортной прокуроры по взаимодействию со СМИ Евгения Чеханчина рассказала журналисту «КП-Томск» о причине задержки рейса.

«Сегодня в международном аэропорту Томск имени Николая Камова по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка авиарейса авиакомпании «Северный ветер» в г. Сочи предварительно продолжительностью около 15 часов», - сказала Евгения.

Она уточнила, что выполнения рейса ожидают 187 пассажиров, из них 38 детей. Чеханчина также добавила, что Томской транспортной прокуратурой в аэропорту будет организован выездной прием граждан.

В настоящее время надзорный орган проводит мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, которые им полагаются при задержке рейса.

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