В Томской области за сутки выявили 103 новых случая COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 18 марта, в Томской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 164 606 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 153 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 162 455 человек. Скончался 1 пациент.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 13 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 32 пациента скончались, 12 155 человек выздоровели.

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