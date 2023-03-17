«Помогаю таким же, как я»: бывший советник мэра Томска Дарья Беляева рассказала о программах для инвалидов

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У бывшего советника мэра Томска Дарьи Беляевой - с детства ДЦП средней тяжести. В 8 лет она научилась ходить с опорной тростью. В 2018 году девушка поскользнулась в ванной и получила травму грудного отдела позвоночника. Когда одна неврологическая проблема наложилась на другую, Дарье пришлось сесть в коляску.

«Теперь я в коляске не только при перемещении на большие расстояния, а постоянно. Могу пройти несколько шагов с поддержкой, могу пересесть из кресла в кресло, но это просто перемещение, а не ходьба. Сейчас у меня первая группа инвалидности бессрочно – она дана пожизненно», - рассказывает томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Дарья отучилась в обычной школе, затем поступила в ТГУ. Еще в пору студенчества, в 2009 году, девушка пришла в общественную приемную томского отделения одной из политических партий. Там она поделилась своими идеями по улучшению жизни инвалидов, и ей доверили заняться проектом «Доступная среда». Дарья очень активно подсвечивала те проблемы, которые не очевидны для большого круга людей. В 2010 году Николай Николайчук, который тогда был мэром Томска, решил, что ему нужен в команде такой человек, как Дарья. И девушка согласилась стать советником мэра по делам инвалидов.

Фото предоставлено героем публикации

«Однажды я была в командировке в Москве и увидела микроавтобус с подъемником. Ну конечно – такой транспорт должен обязательно появиться и в Томске! Идею поддержал заммэра по социальным вопросам Алексей Балановский, а уже в 2012 году на базе центра «Семья» была организована первая в регионе служба социального такси», - вспоминает Дарья Беляева.

В этом же году томичка стала идейным вдохновителем межрегионального конкурса водительского мастерства среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Сибирский характер». Уникальная идея такого проекта родилась во время рейдов с ГИБДД по парковкам. Уже в 2013 году проект стал межрегиональным. Конкурс проводился 5 лет вплоть до пандемии, в нем успели поучаствовать томичи, кемеровчане, жители Новосибирска, Омска и Алтайского края.

Фото предоставлено героем публикации

«Я была просто идейным вдохновителем, а также брала на себя сбор заявок и обзвон участников. Но вообще – командой была проделана очень большая работа. Сейчас вопрос с конкурсом у нас пока подвис в воздухе, но зато идею взяли на вооружение другие регионы», - говорит томичка.

Работая в мэрии, Дарья помогла решить проблемы большому количеству людей с ограниченными возможностями. Часто именно к ней томичи шли как в последнюю инстанцию. Зная не понаслышке о том, как много проблем у маломобильных людей, девушка вышла на городских депутатов. Она подняла вопрос о необходимости создания программы улучшения жилищных условий людей с инвалидностью опорно-двигательного аппарата. Ее слова были услышаны и стали предприниматься конкретные шаги. В итоге в Томске реализовали инициативу по переселению инвалидов в доступное жилье.

Фото предоставлено героем публикации

«Человек продает свое жилье, а также получает деньги на услуги риелтора плюс субсидию. Изначально она составляла 500 тысяч рублей, затем в программу вносились изменения. Сейчас можно использовать средства субсидии для того, чтобы взять ипотечный кредит, если своё жильё продать не представляется возможным. Участников ставят на очередь. Сегодня эту программу реализует городской комитет по жилищной политике, а активные правки в вносит Томское отделение Всероссийского общества инвалидов», - поясняет Дарья Беляева.

В 2013 году девушка получила диплом педагога-психолога и перешла на работу в центр "Планирование карьеры". Здесь 6 лет она посвятила занятиям с детьми-инвалидами, а в 2020 ушла в декрет.

Фото предоставлено героем публикации

«Ещё я 2 года проработала в качестве психолога в замечательном проекте Everland, это тоже бесценный опыт командной деятельности, когда ты растёшь и развиваешься как профессионал и когда количество переходит в качество работы. Именно возможность совмещать 2 места работы помогла мне решиться на ипотеку, кардинальные перемены в жизни - рождение сына», - рассказывает Дарья.

Фото предоставлено героем публикации

Сейчас молодая мама работает педагогом-психологом дистанционно. Она также вернулась к мониторингам: старается отслеживать проблемы доступности среды на улицах и решать их вместе с властями.

«Недавно я ехала на коляске и попала в яму, прохожие помогли мне выбраться. А сегодня на скользком переходе в районе рынка меня удерживала одна хрупкая женщина. Скажу так: в нашем городе проблем с доступной средой еще много, но все они решаемы, вопрос времени», - добавила Дарья.

Фото предоставлено героем публикации

Именно этим – выявлением и решением проблем инвалидов томичка продолжает заниматься на общественных началах. У нее по-прежнему отлично получается не только генерировать идеи по улучшению качества жизни маломобильных граждан, но и доносить эти идеи до властей.

«Говорят, что за каждым успешным человеком стоит кто-то. Я не могу назвать себя очень успешной, я инициативная, у меня неплохие организаторские способности, но этого всего могло бы и не быть, если бы не моя мама и, как бы банально не звучало, я очень хочу выразить благодарность ей за то, что она рядом и всегда поддерживает мои начинания», - добавила томичка.

В разговоре девушка несколько раз подчеркнула, что, несмотря на все заслуги и значимые для многих плоды ее деятельности, в целом она – совершенно обычный человек.