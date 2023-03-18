Вылет самолета из Томска в Сочи задерживается почти на 15 часов

Фото: портал tomskairport.ru

Рейс N4 484 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Томска сегодня утром, в 7:20. Однако пассажирам объявили, что посадка на борт перенесена на 21:25. На сайте томского аэропорта сообщили о задержке рейса, в расписании онлайн-табло обозначено расчетное время вылета - 22:05.

Средства массовой информации указали разные причины задержки рейса: в одних источниках сказано, что отсутствует самолет, в других написали о сложных метеоусловиях в Сочи.

«Сейчас разговаривала с мужем, сказал, что в Сочи с часов двух ночи стоит туман очень сильный, только начинает рассеиваться самолёты не летают», - написала комментатор Наталья под одним из постов в Telegram-канале "Регион 70".

Пассажиры заговорили о сложностях, которые они испытывают из-за переноса рейса. «Компенсировать вряд ли будут. Не все оформляют страховку (если, конечно, она не заложена в билет). Питания тоже не будет. А если у кого-то сорвалась встреча? Или банально экскурсия, ведь изначально прилет был утром и целый день в трубу, как и заселение в гостиницу. Вот тебе и отсутствие конкуренции, невозможность замены борта и разница часовых поясов», - написал Ефим. Молодой человек также добавил: «Благо, хоть смс-рассылки были, можно было дождаться вылета не в аэропорту, да и в целом вернуться в город».

Чтобы уточнить причину задержки рейса, журналист «КП-Томск» дозвонился до старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгении Чеханчиной.

«Томской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров в период ожидания рейса», - сказала Евгения. Она добавила, что уже сегодня, по итогам проверки, прокуратура сделает официальное заявление относительно причин задержки вылета самолета из Томска в Сочи.