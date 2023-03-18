С 20 по 24 марта отключат свет почти в ста домах Томска

Фото: Анна Ковалёва

На портале «Горсетей» появился подробный график отключения электроэнергии на следующей неделе. С 20 по 24 марта, в разные временные промежутки, в Томске обесточат порядка ста домов.

20 марта, понедельник

С 9:00 до 11:00 - ул. Никитина, 4.

С 9:00 до 12:00 - ул. Большая Подгорная, 87.

С 9:00 до 16:30 - район ЦКПП – АЗС; Кузовлевский тракт, 24.

С 11:00 до 13:00 - ул. Мельничная, 10.

С 13:00 до 16:00 - ул. Нижне-Луговая, 4.

С 14:00 до 16:00 - ул. Большая Подгорная, 90; ул. Сергея Лазо, 6/2.

21 марта, вторник

С 9:00 до 16:30 - ул. Пролетарская, 53.

22 марта, среда

С 8:00 до 17:00 - ул. Польская, 5.

С 9:00 до 12:00 - ул. Профсоюзная 2/8, 2/8 стр.2, 2/15, 2/34, 2/38, 2/72, 2/76, 2/79, 2/86, 2/88, 2/89.

С 9:00 до 16:30 - ул. Омская, 21.

С 9:00 до 17:00, Кисловка - ул. Пушкина, 6,уч.1, уч.3, уч.3-а; ул. Совхозная, уч.1, уч.2, уч.3, уч.3-1, уч.4, уч.11-б; ул. Полевая, 11-а.

23 марта, четверг

С 9:00 до 16:30 - ул. Болдырева, 5.

24 марта, пятница

С 9:00 до 12:00 - пер. Совпартшкольный, 1-3, 2/1; ул. Карла Маркса, 26.

С 9:00 до 12:00 - ул. Войкова, 3; ул. Набережная р.Томи, 17, 19-а, 19/1, 25, 29.

С 14:00 до 16:00 - ул. Пролетарская, 34-а, 35-47, 36-38, 38-а, 38/1, 38/3, 38/7, 41/1, 42-48, 42/1, 43-а; ул. Бердская, 18-б, 18-в, 18-г, 27 стр.1, 27 стр.2, 27 стр.3, 27 стр.5, 27 стр.14, 27-29, 27-б, 27/1, 27/13, 33; пр. Ленина, 217 стр.1; пер. Пойменный, 1-3, 3/1, 4-а.

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