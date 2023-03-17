Майнеры похитили электричество «Томскэнергосбыт» на сумму более 24 млн рублей

Семь томичей похитили электроэнергию для добычи криптовалюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в суд направлено уголовное дело в отношении семи местных жителей, которые незаконно потребляли электроэнергию АО «Томскоэнергосбыт». Компании нанесён материальный ущерб на сумму 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, с июня 2019 года по апрель 2022 года индивидуальный предприниматель решил незаконно подключить к энергоснабжению несколько помещений для добычи криптовалюты, а также здания гостиниц. Для этого он создал организованную группу, в деятельность которой вовлек своих знакомых.

«Реализуя умысел, обвиняемые осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабель и подключили трансформаторы и силовые установки к линиям электропередач, а также следили за работой энергопотребляющего оборудования, обеспечивая его постоянное функционирование», – говорится в сообщении.

В результате незаконного потребления электричеста ресурсоснабжающей организации причинен имущественный ущерб более чем на 24 млн рублей.

В отношении семи томичей в возрасте от 28 до 66 лет утвердили уголовное дело. Их обвиняют по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

В ближайшее время уголовное дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения.

Как уточнили журналисту «КП-Томск» в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет АО «Томскэнергосбыт».