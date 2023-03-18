«Чтобы выжить, воровали картошку»: жительница Томска рассказала, как ее семья выживала в 90-е

Фото предоставлено героем публикации

Томичка Светлана Загитова рассказала нашей коллеге из «АиФ-Томск» о том, как они с мужем выживали в «лихие» 90-е годы. В ту пору семья переехала в Россию из Казахстана и практически не видела денег.

«Порой холодильник был наполнен мясом, которое отправляли родители, а денег элементарно на хлеб не было. Каждый день все дорожало, время было неспокойное. Однажды даже пришлось с мужем воровать картошку из погреба у местной «процентщицы»», – признается женщина.

Светлана вместе со своим супругом начали работать на вещевом рынке. В 1995 году знакомые предложили им продавать хотдоги и гамбургеры. Пара согласилась. Дочь пришлось оставить на воспитание бабушки.

«Закупили гриль на колесах, палатку, все необходимое и упорно работали целыми днями. Ребенка почти не видели – уходили на работу – она еще спала, возвращались – она уже спала.», – говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

В семье появились хоть и небольшие, но деньги. Пара продолжала самостоятельно вести бизнес, прекратив сотрудничество с компаньонами из-за разногласий. Светлана с мужем открыли несколько торговых палаток и продавали бытовую химию. Они даже наняли продавцов, но и сами нередко заступали в смены.

По словам Светланы, за годы работы на базаре она повидала разное и научилась очень многому.

«Поражали некоторые продавцы – весь день сидели на водке, если в обед не выпьют – день зря прошел. Оправдывались тем, что зима в Сибири суровая, нужно греться. Я такого метода не придерживалась – ведь так и спиться можно. Чтобы не мерзнуть, старалась теплее одеваться», - делится томичка.

Одна из коллег по «барахолке», как называли рынок местные жители, научила Светлану сохранять тепло ног. Женщина поделилась лайфхаком: в валенки кладутся женские прокладки и посыпаются красным перцем. Светлана проверила этот метод, он оказался рабочим. Она пользовалась им постоянно, так как ей объяснили: если ноги будут оставаться в тепле, то и тело выдержит нагрузку в течение всего морозного дня.

В окрестностях рынка постоянно сидели на подстилках выходцы из ближнего зарубежья. Это были целые семьи, которые просили милостыню. Кроме того, было очень много цыган, которые пытались погадать покупателям. Светлана также вспоминает, что в 90-е на «барахолке» царил рэкет.

«Приезжал желтенький автобус с налоговой инспекцией, весь рынок закрывался и типа не работал, все убегали. Была «крыша» – ребята в кожаных куртках и в спортивках. По сумме уже не помню, но знаю точно, что она была не критичная, зарабатывали мы гораздо больше. Зато благодаря этой дани мы находились под защитой и охраной», – признается жительница Томска.

Светлана Загитова уже давно ушла из сферы торговли. 90-е годы прошлого века она вспоминает с грустью и ностальгией одновременно. Говорит, что им с мужем, тогда молодым, абсолютно все трудности оказались по плечу.

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