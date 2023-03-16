«Почти вся зарплата уходит на дюжину кошек»: жительница Томска рассказала, как бедствует из-за помощи животным

Тратя на содержание кошек почти всю зарплату, томичка подчеркивает, что она не жалуется, а просто рассказывает свою историю. фото предоставлено героем публикации

Александру называют заядлой кошатницей, часто не понимая, почему томичка выбрала такой образ жизни. Основную часть заработанных денег она тратит на корм и лечение животных, хотя давно могла бы накопить как минимум на ремонт.

фото предоставлено героем публикации

«У меня примерно дюжина кошек, их точное количество периодически меняется. Соглашусь: если бы не животные, я давно бы улучшила свои условия жизни. Но уже несколько лет в своей коммуналке я не просто не могу сделать ремонт, но даже не могу купить шуруповерт, чтобы соорудить стеллажи. У меня все вещи по коробкам», - рассказывает Александра.

фото предоставлено героем публикации

Девушка не сразу согласилась рассказать свою историю журналисту «КП-Томск». Она очень стесняется показать себя и особенно то, в каком состоянии находится ее жилье. Томичка попросила снимать только крупные планы и не показывать всю обстановку. Впрочем, и по отснятым нами снимкам абсолютно понятно, что основные заботы Александры – это любимые питомцы, а не покупка стройматериалов или мебели.

фото предоставлено героем публикации

«На самом деле я не родилась кошатницей и не была ею вплоть до 2018 года. Но 5 лет назад ко мне пришла кошка Маша – сама. Она ушла от бывшей хозяйки и поселилась у меня, запрыгнув в форточку, так как я живу на первом этаже. Кошечка еще и на сносях была. Получается, ее не простерилизовали, а переложили все заботы на кого-то другого – по факту на меня», - говорит девушка.

Родились котята, затем пришла еще одна кошка. Как говорит Александра, она тоже сама выбрала ее хозяйкой. Томичка привыкла заботиться о животных, всех стерилизует. Стала также подбирать и спасать некоторых бездомных котов. Порой лечение обходится очень дорого.

фото предоставлено героем публикации

«На животных у меня стала уходить большая часть зарплаты, а вместе с тем я столкнулась с другими финансовыми напастями. Например, как только взяла кредитную карту и настроила планов, тут же телефонные мошенники украли у меня несколько сотен тысяч рублей. Пришлось влезать в долги, а банк стал вычитать большие суммы из моей зарплаты», - делится Александра.

фото предоставлено героем публикации

Томичка призналась, что заметила, будто ее преследует злой рок. Каждый раз, когда у нее появляются средства, которые она собирается потратить на реализацию важных для себя планов, сразу случается что-нибудь непредвиденное. В итоге деньги уходят на решение внезапно возникшей проблемы.

Александра говорит, что сложные финансовые ситуации многому ее учат. Например, она поняла, что делать, чтобы еда обходилась дешевле, но при этом оставалась питательной.

фото предоставлено героем публикации

«Поначалу я покупала пакетики в супермаркете, но с увеличением числа питомцев научилась заказывать корм оптом, это выгодней. Еще меня выручает фарш с кашей – так дешевле выходит. Беру индюшиный фарш, это 3 вечера им дать покушать. Между кашей шейку куриную или желудочки. Когда денег побольше, беру говяжью печень. Еще мне идея пришла – через «Авито» выкупать обрезь говяжью оптом, кг по 20. Пропускать через комбайн, который кюплю б/у, тогда мне станет еще выгодней», - говорит Александра.

Девушка радуется каждой новой идее и называет это новым уровнем познания. Также ее вдохновляет то, что при заказе кормов в интернете она видит большое количество отзывов и понимает, что есть единомышленники. Есть еще такие же неравнодушные люди, которые содержат большое количество животных.

фото предоставлено героем публикации

«Когда коллеги узнали, что у меня столько кошек, сказали: «Так вот почему у тебя денег нет и ремонт не делается!», пальцем покрутили у виска: «В приют отдай». Вот их надо спрашивать: «А у нас разве государство хорошие приюты создает и финансирует? У нас некуда сдать животных: все приюты, которые есть, такие же люди создали, как я, которые так же пашут и отдают на животных все, что зарабатывают, ведь это уже ответственность. Живые существа в лес не отвезешь, ну или будешь карму жестокую отрабатывать», - делится жительница Томска.

Продолжая рассказывать о проблемах, Александра призналась, что очень переживает из-за самовыгула животных. Периодически кошек раздирают собаки. Своих пострадавших девушка лечит сама. А недавно волонтеры забрали на лечение бездомного кота, на операцию которому потребовалось около 18 тысяч рублей. Александра долго думала, как можно защитить от бродячих псов и своих, и уличных кошек, которых она тоже подкармливает. Томичка решила построить под окнами вольер – пока это только в планах.

фото предоставлено героем публикации

В конце разговора девушка добавила, что, несмотря ни на какие невзгоды, она верит в лучшее. В то, что рано или поздно все наладится, надо просто дождаться этого часа. При этом нужно постоянно развиваться и стараться улучшать ситуацию по мере возможностей.

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