Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 9:54

Пьяный томич поссорился с другом и ударил его бутылкой по голове

Во время конфликта фигурант решил пустить в ход предмет с узким горлышком
Дарья Черникова
Перед правонарушением мужчина распивал крепкие напитки.

Перед правонарушением мужчина распивал крепкие напитки.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Колпашевская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, в январе 2023 года обвиняемый отправился в гости к другу. Там фигурант распивал спиртное. Неожиданно мужчины поссорились. В ходе конфликта гость схватил пустую бутылку и ударил ею собеседника по голове.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.

Ранее в Томске раскрыли убийство 10-летней давности.