Пьяный томич поссорился с другом и ударил его бутылкой по голове

Перед правонарушением мужчина распивал крепкие напитки. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Колпашевская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, в январе 2023 года обвиняемый отправился в гости к другу. Там фигурант распивал спиртное. Неожиданно мужчины поссорились. В ходе конфликта гость схватил пустую бутылку и ударил ею собеседника по голове.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.

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