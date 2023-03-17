Пьяный томич поссорился с другом и ударил его бутылкой по голове

Перед правонарушением мужчина распивал крепкие напитки.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Колпашевская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По версии дознания, в январе 2023 года обвиняемый отправился в гости к другу. Там фигурант распивал спиртное. Неожиданно мужчины поссорились. В ходе конфликта гость схватил пустую бутылку и ударил ею собеседника по голове.
Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.