Во владения жителей Кожевниковского района снова наведалась бешеная лиса

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Накануне, 17 марта, пресс-служба администрации Кожевниковского района Томской области сообщила о выявленном случае бешенства.

«На территории деревни Старая Ювала Кожевниковского района зафиксирован случай проникновения дикого животного (лисы) в личное подсобное хозяйство. По результатам лабораторных исследований подтвержден вирус бешенства», - сказано в сообщении со ссылкой на ОГАУ «Кожевниковское райветуправление».

В связи с выявлением смертельно опасной инфекции на территории Кожевниковского района действует режим ЧС. По его условиям, владельцы крупно- и мелко-рогатого скота, свиней, лошадей, кошек и собак обязаны вакцинировать их против бешенства.

В сообщении также уточняется, что при режиме чрезвычайной ситуации обязательно подворное содержание животных без свободного выгула.

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