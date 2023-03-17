19 мужчин из томской колонии №2 сдали экзамен на швей

Фото: УФСИН России по Томской области.

В филиале Профессионального образовательного учреждения №287, работающем в ИК-2 УФСИН России по Томской области, 19 осужденных успешно сдали квалификационный экзамен по профессии швея. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Три месяца под чутким руководством преподавателей мужчины осваивали раскрой и пошив изделий из различных материалов, учились устранять дефекты текстильной продукции, изучали приемы эксплуатации и ремонта швейного оборудования. Итоговый экзамен сдавали в два этапа – теорию и практику, во время которой выполняли задания по пошиву различных изделий. По результатам продемонстрированных знаний и умений всем присвоили профессиональную квалификацию и выдали документы об образовании.

Теперь новоявленных специалистов будут привлекать к оплачиваемым работам на ведомственном швейном производстве, которое оборудовано современной техникой. Смогут они трудоустроиться по профессии и после освобождения: по данным областной службы занятости населения, швеи на региональном рынке труда сегодня очень востребованы.

По словам начальника отделения трудовой адаптации осужденных УФСИН Светланы Лукьянцевой, производственные мощности пенитенциарного ведомства позволяют выполнять государственные, муниципальные и частные заказы: «Качество производимой продукции соответствует всем современным техническим условиям и требованиям ГОСТа. Осужденные с соответствующим образованием могут выполнить заказы любой сложности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родственников томских осужденных проверят на заболеваемость корью

И попросят предоставить медсправку об эпидокружении (подробнее...)