Родственников томских осужденных проверят на заболеваемость корью

С родственников осужденных спросят справку о здоровье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 марта в учреждениях УФСИН России по Томской области длительные свидания будут проходить с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с графиками, утвержденными начальниками ИК. Как сообщили в пресс-службе областного УФСИН, это связано с текущей эпидситуацией по распространению кори в стране и регионе и на основании постановления главного государственного санитарного врача МСЧ-70 ФСИН России.

Так, в исправительных учреждениях будет организован входной контроль, во время которого у родственников осужденных проверят состояние здоровья, с обязательным измерением температуры тела. Если она будет повышенной или будут признаки острого респираторного заболевания, то свидание отменят.

Кроме того, им нужно будет предоставить справку об эпидокружении, которая подтвердит отсутствие непосредственного контакта с людьми, зараженными инфекционными заболеваниями, в том числе корью (она действительна в течение 3 дней с момента выдачи). Медицинский документ должен быть на официальном бланке с печатями и подписями. Если родственники ее не предоставят или она будет заполнена неправильно, то во встрече также будет отказано.

Уточним, в учреждениях УФСИН России по Томской области проводят санитарно-противоэпидемические меры, направленные на недопущение возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Родственников, приезжающих на длительные свидания с осужденными, просят отнестись к мерам профилактики ответственно.