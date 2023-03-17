Мэрия Томска выставила на торги 16 новых домов по программе "Дом за рубль"

Дом на улице Советская, 36. Фото: администрация Томска

Мэрия Томска выставила на торги 16 домов по программе «Дом за рубль». Начальная цена (размер годовой арендной платы) за объекты составляет от 47 до 211 тысяч рублей, сообщает администрация города.

В торгах участвуют дома по улице Советская, 36 и 93; Лермонтова, 45; Максима Горького, 30; по переулку Батенькова, 18 стр.1; Кузнецова, 33; Крылова, 8, стр. 3; Гоголя, 50 и 50/1; Советская, 8 и 8б; Центральная, 9; Шишкова, 6 и 8; Татарская, 2 и Пушкина, 28а.

Власти учли изменения, которые облегчат требования к участникам проекта. Теперь максимальный срок восстановления объектов составляет 6 лет, арендодатели смогут использовать страховую премию для восстановления объекта в случае ЧП.

Также, по информации мэрии, арендуемое имущество можно сдавать в субаренду без согласования с уполномоченной комиссией, также минимизированы случаи для одностороннего отказа арендодателем от исполнения договора аренды.

«Аукционная документация для удобства инвесторов содержит информацию о начальной цене (размер годовой арендной платы) за 1 кв.м, существующих нагрузках по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также схемам расположения земельных участков под историческими объектами с указанием ВРИ», – говорится в сообщении.

Аукционы состоятся 29 марта. С подробностями аукциона можно ознакомиться на сайте.

Напомним, проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. В рамках проекта инвесторы за свой счет реставрируют старинные здания и получают муниципальную льготу по арендной плате на 49 лет, используя восстановленные дома под собственные нужды. После разработки проектной документации плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 руб. в год.