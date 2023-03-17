Рабочая группа по СВО призывает Президента ужесточить наказание за срыв гособоронзаказа

Рабочая группа по СВО рассмотрела ряд актуальных вопросов, в том числе, по развитию ВПК нашей страны. Фото: "Единая Россия"

Как сообщает сайт ER.ru, предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО Президенту. Они были представлены на выездном заседании рабочей группы, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил: ряд законодательных инициатив уже готовится.

- В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Еще одна инициатива - уточнение положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца, — отметил он, в частности.

Также рабочая группа выявила еще одну проблему — когда семья сотрудника органов внутренних дел, во время службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели в СВО. Решит эту проблему еще один законопроект.

На сайте уточняется: блок предложений рабочей группы касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК. В части реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу, приняв за основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорта, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба партии Анна Кузнецова. Она отметила, что вместе с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медпомощи и сопровождению тяжелораненых участников спецоперации. Еще один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО – единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу, отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Блок предложений рабочей группы из второго доклада Президенту посвящен развитию ОПК. Как подчеркнул член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев, требуется, в частности, разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. Изменений требует положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. В этой связи предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов. Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Еще одно состоится на базе военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве. На нем рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО.