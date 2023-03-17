Помощник по хозяйству украл у томских пенсионеров даже крупу и соль

Фото: скриншот видео "Вести. Дежурная часть. Томск"/Телеграм

Колпашевские дачники пострадали от рук вора-рецидивиста. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести. Дежурная часть. Томск».

Пожилые супруги из северного города Томской области каждое лето приезжали на дачу, где выращивали фрукты, овощи и ягоды. В прошлом году они решили взять в помощники местного жителя. 31-летний мужчина сначала трудился с рвением, а потом энтузиазма у него поубавилось.

- Приехали мы за картошкой. Пока дорогу чистили от снега - завалило все, дочка на дороге стояла, ждала. А потом спрашивает: «А почему занавески в сенках болтаются?». Оказалось, что сломали раму, а потом залезли внутрь, - рассказывает пенсионерка. - Вынесли все: крахмал, крупы, сахар, соль, масло растительное, макароны - все забрали. Мы сразу подумали на одного человека - больше у нас некому воровать, а у него ни дров, ни еды. Ворует у всех и постоянно. Односельчане сейчас вздохнут - хоть на какого-то время освободили их от этого человека.

Кстати, вор знал, что можно взять на даче пенсионеров: кроме продуктов, он забрал наждак, приставку для ТВ, монометр, обогреватели и алюминиевую посуду - добыча вытянула на 19 тысяч рублей.

Полностью продать украденное мужчина не смог. То, что осталось, - сжег. Даже чуни, которые очень ему приглянулись, но не подошли по размеру.

Несмотря на то, что 31-летний мужчина признался в преступлении, правоохранительные органы решили оставить его в СИЗО до судебного заседания: он уже имел несколько судимостей.

Как сообщили в Колпашевской городской прокуратуре, в данный момент дело вора-рецидивиста уже передано в суд для рассмотрения по существу. Гособвинители будут требовать для него реальный, а не условный срок наказания.

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