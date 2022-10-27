В Томске две женщины своими силами задержали предполагаемого вора

Фото: Регион-70.

В социальных сетях появилось видео, как две женщины удерживают мужчину на земле. Момент опубликовали в Telegram-канале Регион-70.

Как утверждает автор поста, две работницы магазина "Мария-Ра" на Иркутском тракте, 110А задержали предполагаемого вора, вырваться мужчина не смог. Затем на помощь подоспели несколько мужчин, которые отвели задержанного здания.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области корреспонденту "КП-Томск", в управление 26 октября, около 18 часов вечера поступило сообщение задержании мужчины, который предположительно совершил кражу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента.

Читайте также: Врач томской психиатрической больницы находится в удовлетворительном состоянии