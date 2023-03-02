В Томске раскрыли убийство 10-летней давности

Фото: скриншот видео СУ СК России по Томской области/Телеграм.

Следовали СК Томской области совместно с сотрудниками полиции задержали в Барнауле мужчину, который более 10 лет был объявлен в федеральный розыск по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома.

По предварительным данным, в январе 2013 года 37-летний житель Стрежевого, поссорившись, ударил ножом своего оппонента. А после скрылся. Найти его в 2013 году не смогли, поэтому объявили в федеральный розыск, а следствие по делу приостановили.

В 2023 году в рамках систематической деятельности аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет была выдвинута версия о том, что обвиняемый мог сменить личные данные и скрываться в Барнауле. Сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления и Главного управления криминалистики СК России совместно с сотрудниками полиции разработали план следственно-оперативных мероприятий по проверке данной версии, а после выехали в Алтайский край. Поездка оказалась результативной: мужчину задержали. При проверке выяснилось, что он жил в Барнауле под другим именем - его личность подтвердилась после сверки отпечатков пальцев с имеющейся в базе данных дактилоскопической информацией.

В данный момент обвиняемый находится в Томске - его поместили в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.