В Томске 18 и 19 марта откроют два мобильных пункта вакцинации

Два мобильных пункта вакцинации откроются утром. Фото: Олег ЗОЛОТО

18 и 19 марта в Томске два мобильных пункта вакцинации от COVID-19 примут желающих поставить прививки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В торговом центре “Лето” по улице Нахимова, 8, строение 13 принимают с 11:00 до 17:00. Пункт вакцинации в медсанчасти №2 по улице Бела Куна,3 откроется в 10:00 и завершит работу в 14:00.

В мобильный пункт необходимо взять паспорт, СНИЛС. В регионе с начала 2023 года привились 17 724 томича.

Напомним, в Томской области за сутки выявили 121 случай заражения коронавирусной инфекцией.