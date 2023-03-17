В Томской области за сутки выявили 121 случай заражения коронавирусной инфекцией

За сутки в России выявили 12 915 заразившихся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным за сутки, в Томской области выявили 121 случай заражения COVID-19. Госпитализировали 20 человек, выздоровели 43, сообщили 17 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 503 факта инфицирования. Пошли на поправку 162 302 пациента. Скончались 986 больных.

За сутки по стране выявили 12 915 заразившихся. Госпитализировали 1 530 россиян, выздоровели 12 149 пациентов. Умерли 35 человек.

Напомним, в Томской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась почти на 19%.