В Томской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась почти на 19%

В регионе полностью закрыли два детских сада и шесть школ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Томской области зарегистрировали 7 601 случай заражения ОРВИ. За семь дней заболеваемость снизилась на 18,6%. В целом по региону инфекция выше уровня эпидемического порога на 15,5%. В возрастной группе от 15 лет распространённость превышает 7,2%, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Томском районе уровень выше эпидемического на 153,6%, в Каргасокском - на 131,7%, в Александровском - на 75,2%, в Кривошеинском - на 57,9%. В Томске зафиксировали 54% всех случаев. В области выявили 14 фактов гриппа B, специалисты регистрируют негриппозную этиологию и COVID-19.

Полностью закрыли два детских сада и шесть школ, частично - семь классов в пяти учебных заведениях и две группы в двух садах.

Эксперты обращают внимание на профилактику простудных заболеваний - здоровое питание, физические упражнения, витамины, отказ от алкоголя, курения, полноценный отдых и сон. В местах массового скопления людей следует носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. В образовательных учреждениях важно регулярно проветривать помещения и использовать антисептические средства.

При первых симптомах заболевания пациентам из группы риска (пожилые люди, дети младшего возраста, онкобольные, с сахарным диабетом) важно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в Томской области за сутки 145 человек заразились коронавирусной инфекцией.