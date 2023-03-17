Издание КП-Томск приносит свои извинения ООО «СОК-Фиш» за публикацию недостоверных фактов о деятельности предприятия

5 августа 2022 года в издании КП-Томск появилась публикация «Россельхознадзор обнаружил в Новосибирске 6 миллионов банок с поддельными консервами», в которой рассказывается о деятельности ООО «СОК-ФИШ» из Новосибирской области.

Редакция сайта приносит предприятию извинения за публикацию клеветнических сведений.

КП-Томск опубликовала не соответствующие действительности утверждение о том, что ООО «СОК-ФИШ» занималось производством «поддельных рыбных консервов» из «опасного сырья», о чем рассказывается в вышеупомянутой заметке «Россельхознадзор обнаружил в Новосибирске 6 миллионов банок с поддельными консервами».

КП-Томск признает, что ООО «СОК-ФИШ» никогда не занималось производством «фальсификата» и «контрафакта», о чем говорится в вышупомянутой заметке «Россельхознадзор обнаружил в Новосибирске 6 миллионов банок с поддельными консервами».

КП-Томск опубликовала не соответствующие действительности утверждение о том, ООО «СОК-ФИШ» получило «неправомерный доход» в размере «320 млн рублей».

«Комсомольская правда – Томск» приносит свои извинения ООО «СОК-ФИШ» за публикацию клеветнической заметки, опорочившей честь и достоинство производителя, занимающегося выпуском продуктов для широких масс населения, и удаляет ее из сети интернет.

Редакция издания «Комсомольская правда – Томск».