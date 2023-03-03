В Ленинском районе Томска демонтировали незаконную рекламу с фасадов зданий

За один заход ликвидируют 100-200 единиц печатной продукции, телефоны в объявлениях сотрудники Санитарной милиции ставят на автодозвон. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В администрации Ленинского района Томска совместно с инспекторами санитарной милиции и сотрудниками управляющей компании “Каштачная” провели рейд по ликвидации незаконной рекламы с фасадов зданий. По улице Смирнова и проспекту Мира демонтировали 150 табличек, листовок и объявлений, сообщили в пресс-службе городского муниципалитета.

Как объяснил начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Ренат Мурсалимов, территорию обходят еженедельно вместе с собственниками зданий и сотрудниками управляющих компаний. Наибольшее число объявлений приходится на дома по “красной линии” - с большим потоком людей.

“Самые злостные рекламодатели, как правило, из других городов – ярмарки, цирк, выставки. У них агрессивные плакаты, они заклеивают буквально всё. По итогам рейдов часть предпринимателей штрафуем и обязываем демонтировать листовки и таблички», – рассказал Ренат Мурсалимов.

За один заход ликвидируют 100-200 единиц печатной продукции, телефоны в объявлениях сотрудники Санитарной милиции ставят на автодозвон. В феврале подключили более 80 номеров.

В мобильном приложении “Наш Томск” горожане могут самостоятельно пожаловаться на незаконную рекламу. Специалисты возьмут заявку в работу.