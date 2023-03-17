Томичам расскажут о правилах поиска репрессированных родственников

Фото: мемориальный музей “Следственная тюрьма НКВД”.

В выставочном зале томского мемориального музея “Следственная тюрьма НКВД” 18 марта в 14:00 проведут семинар по поиску репрессированных в советские годы родственников, сообщили в пресс-службе организации.

Многие годы в семьях не обсуждали вопросы карательных государственных мер в отношении граждан. Из-за табуированности темы потомки политзаключённых испытывали трудности в составлении генеалогического древа и сталкивались с дефицитом информации в архивах.

Руководитель Центра документации Музея истории ГУЛАГа Елена Зелинская во время семинара объяснит правильность построения стратегии поиска и его базовые направления, расскажет, какие документы необходимы для начала работы.

Участники узнают о взаимодействии с органами власти, ЗАГСами, ведомственными и государственными архивами и другими структурами, которые могут помочь восстановить семейную историю.

Возрастное ограничение: 6+.

Напомним, в томском музее НКВД проведут лекцию о парках дореволюционного периода.