В томском музее НКВД проведут лекцию о парках дореволюционного периода

Фото: томский музей «Следственная тюрьма НКВД»

11 марта в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» проведут лекцию “История садово-парковой культуры Томска: как это было и что стоит применять сегодня”, сообщили на сайте учреждения. Ведущая - аспирант кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института ТГУ, координатор проекта «Ландшафтные волонтёры» Елена Пожидаева.

На семинаре специалист расскажет об озеленении города в дореволюционный период, о популярных и впечатляющих парках тех лет. Посетители узнают о растениях, используемых для озеленения территорий, откроют для себя облик старинных скверов, отметят яркие черты общественных пространств прошлого, которые отлично впишутся в современность.

Мероприятие пройдёт в выставочном зале. Начало в 14:00, возрастное ограничение 6+.

Напомним, экскурсоводы Томской области пройдут государственную аттестацию.