«Стать специалистом более высокого уровня»: как создаются искусственные сосуды и почему ученый из Томска пошел служить

Фото: Егор Адамов

Воплощение в жизнь результатов математического исследования – дело не из легких. По своему опыту это знает Егор Адамов - инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга и младший научный сотрудник Института оптики и атмосферы СО РАН. С ранних лет его родители помогали ему познакомиться с интересным миром науки. Сейчас же молодой человек уже сам занимается созданием сложных систем на базе теории автоматического управления и фундаментальной физики. О создании электрических машин с отцом, службе в научной роте и возвращению к научной деятельности в новом материал проекта Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска».

Фото: Егор Адамов

Сколько Егор себя помнит, его всегда тянуло заниматься наукой. Родители его были преподавателями физики в с. Алексеевка Кормиловского района Омской области, поэтому скучать никогда не приходилось. Вместе с мамой он проводил различные исследования, результаты которых казались не естественными на первый взгляд, готовился к олимпиадам. С отцом Егор собирал простейшие измерительные приборы, генераторы и двигатели.

«Я самостоятельно изучал языки программирования и собирал небольшие электрические схемы. К моменту поступления в ВУЗ мне было крайне сложно выбрать специальность, потому что хотелось, как-то совместить физику и электронику», - вспоминает ученый.

Фото: Егор Адамов

Сначала Егор поступил в ТПУ на специальность «техническая физика» в 2013 году. Со второго курса ученый уже определился, что ему нравится математика и теоретическая физика, поэтому пошел к самому известному для него физику-теоретику Александру Фиксу. Он научил Егора разбираться с серьезной литературой, вместе они работали над его первой статьей.

«Однако, меня беспокоило, что результатом моего труда является формула, а очень хотелось делать что-то, что принесет пользу в обозримой перспективе», - поделился ученый.

Из-за этого, спустя два года обучения, он перевелся на направление «электроника и автоматика физических установок».

«Дело в том, что кафедра ЭАФУ предъявляла очень высокие требования к знаниям своих предметов и я решил перевестись туда, где требования выше, а, следовательно, и стать специалистом более высокого уровня», - пояснил Егор.

Фото: Егор Адамов

С этого момента теория начала смешиваться с практикой. Руководителем будущего специалиста стал Сергей Михалевич, который ставил задачи технического характера, а также они вместе работали над построением системы управления беспилотным летательным аппаратом.

Упорно обучался Егор и по другим направлениям. Параллельно с основной учебой он получил специальность слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики третьего разряда, обучался по траектории элитного технического образования НИ ТПУ. Активно развивался в области стартапов, но первые три проекта оказались неудачными по разным причинам. В данный момент он является руководителем стартапа «Разработка системы защищенной беспроводной оптической связи» поддержанным по результатам конкурса «Старт-22-1» фонда содействия инновациям. Работы выполняются при содействии Института оптики и атмосферы СО РАН.

Альтернатив по окончанию ТПУ у Егора было множество. В инженерной школе ядерных технологии Политеха действует система распределения студентов. По среднему баллу ученый входил в тройку лучших с потока, а на 30 выпускников, в год его выпуска, было более 110 предложений от работодателей, поэтому выбирать было из чего. Тем не менее герой не смог поступить в аспирантуру и согласился на предложение пройти службу в научной роте.

«До начала службы оставалось время, и я принял участие в проекте «Чистая вода», где я занимался системой диспетчеризации под руководством Вильнин А.Д, а также в проекте лаборатории «импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий», - рассказал Егор.

После демобилизации Егор продолжил сотрудничество с лабораторией и поступил в аспирантуру Института оптики и атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН, где сразу начала работу над диссертацией. Параллельно поступило предложение заниматься проектом трехканального электроспиннинга. Результатом стала уникальная установка, с помощью которой создаются изделия из полимера, такие как искусственные сосуды, желчные протоки, мочеточники и разнообразные фильтры.

«Мы уверены, что в ближайшие год мы сможем поставить пилотные образцы разработанного нами оборудования в ведущие отечественные медицинские центры для тестирования системы в реальных условиях эксплуатации. Переговоры о таких поставках уже ведутся», - пояснил ученый.

Установку ТПУ проходит в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований и государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Полученный опыт в рамках этого проекта дал возможность участвовать во многих других, например, в разработке системы аэрозольного напыления фоторезистов.

Страсть к воплощению результатов математического моделирования сохранилась у Егора до сих пор. Ему хочется успешно завершить свои проекты, чтобы они стали доступны для больниц, институтов, предприятий, вывести свои стартапы на рынок. Он уверен, что ему удастся совершить множество громких открытий и принести своими разработками реальную пользу.

«Самое интересное это видеть, как результаты моделирования обретают форму и превращаются в систему. Мне кажется, что любой разработчик испытывает радость, когда его задумка оживает и живет по созданным законам», - признался Егор.

В свободное время ученому нравится читать и слушать книги, он бегает на лыжах зимой, а летом достает велосипед. Поймать дзен Егору помогают вкусный чай и японская каллиграфия, к которой у него появился интерес не так давно. Самым интересным занятием для него остается разработка и создание чего-то нового. И никакие трудности на его пути не изменят его стремления.