Адские боли и истерика: томичка рассказала о трех пережитых операциях

После второй операции у девушки остался огромный шрам через весь живот. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томичка Кира (имя изменено по просьбе героини) после трёх операций страдает жуткими болями в животе. В детстве у неё обнаружили аппендицит и прооперировали. Девочка пошла на поправку, но спустя год у неё диагностировали непроходимость кишечника. 9-летняя Кира после хирургического вмешательства попала в реанимацию. Ей не разрешали есть и пить.

“Медсестра смачивала мои губы влажной ложкой. Передо мной стояла бутылка с водой. Я страдал от жажды, но дотянуться не могла из-за множества капельниц и перевязок”, - вспоминает девушка.

Около двух месяцев школьница восстанавливала силы в больнице. “На память” у неё остался шрам от рёбер до низа живота.

После двух наркозов у Киры ухудшилось зрение, иссякли силы, начали выпадать волосы. Ребёнка несколько раз госпитализировали с болями. Почти за 20 лет жительница Томска привыкла к постоянному дискомфорту. Практически каждое утро она испытывает мучения - иногда не может шевелиться и говорить. По словам врачей, проблема заключается в синдроме раздражённого кишечника.

Уже во взрослом возрасте Кира проснулась с адской болью. В клинике диагностировали кисту яичника и прописали гормоны.

“Состояние не улучшилось, ничего не помогало. Я начала настоящий забег по врачам. Меня решили оперировать. Я не могла этого принять и полностью отрицала происходящее, надеялась, что всё пройдёт. Не могла представить себя снова в больничной палате”, - объяснила девушка “АиФ Томск”.

После вмешательства пациентка продолжает принимать гормональные препараты, но до сих пор боится повторной госпитализации. Как рассказала Кира, она переживает за каждое движение.

“Это настолько травмирующая ситуация, что я впадаю в истерику каждый раз, когда болит живот”, - поделилась переживаниями томичка.

Напомним, томичка рассказала о том, как переболела корью.