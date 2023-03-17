В Томской области отметили 100-летие со дня рождения поэта Расула Гамзатова

Память литератора почтили программой “Горец, верный Дагестану”. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской областной библиотеке имени Пушкина отметили 100-летие со дня рождения прозаика, поэта, публициста и переводчика Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Память литератора почтили программой “Горец, верный Дагестану”. На сцене выступили музыкальные команды, народный артист Азербайджана Владимир Морозов, вокально-хореографический ансамбль “Ватан” и народный коллектив Томской области “Даймох”.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея со дня рождения поэта. В субъектах страны проводят литературные чтения, выставки, конкурсы, фестивали, поэтические вечера, читательские конференции и проекты, связанные с жизнью и творчеством Расула Гамзатова.

Напомним, добровольцы проекта “Снежная вахта” очистили от снега 429 объектов в Томске.