Добровольцы проекта “Снежная вахта” очистили от снега 429 объектов в Томске

В 2023 году в мероприятии приняли участие 104 команды. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Воскресенской горе завершилась медиана 18-го сезона социального проекта “Снежная вахта”, сообщили в пресс-службе городской администрации. Она длилась пять недель. За это время добровольцы очистили от снега 429 объектов, том числе подходы к мемориалам и памятным местам, дворы одиноких пенсионеров.

В 2023 году в мероприятии приняли участие 104 команды студентов вузов и профессиональных учреждений, работающих молодых людей, школьников.

По словам начальника управления молодёжной политики Александра Лисицына, проекту исполнилось 18 лет, а число волонтёров ежегодно только возрастает.

Команды представили документы о проделанной работе и убрали снег на Воскресенской горе. Итоги сезона подведут через два месяца и определят наиболее активных добровольцев.

Напомним, в ТУСУР для томских и сибирских студентов проводят “Марафон цифровых кафедр”.