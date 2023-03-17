Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 5:46

Томские учащиеся разработают программы экологических решений для нефтегазовой отрасли

Заявки принимают до 13 октября 2023 года
Дарья Черникова
Необходимо разработать и описать эффективное и нестандартное решение в природоохранной деятельности и ресурсосбережении с внедрением в газовую и нефтяную отрасли.

Необходимо разработать и описать эффективное и нестандартное решение в природоохранной деятельности и ресурсосбережении с внедрением в газовую и нефтяную отрасли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области стартовал конкурс для студентов техникумов, колледжей и школьников на тему “зелёных технологий”, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная задача - разработать и описать эффективное и нестандартное решение в природоохранной деятельности и ресурсосбережении с внедрением в газовую и нефтяную отрасли. Специалисты принимают работы широкого спектра - от снижения объёмов водопотребления до улучшения природно-климатических условий. Материалы ожидают до 13 октября включительно.

В состав жюри входят эксперты “Газпромнефть-Востока”. Они выберут шесть победителей и вручат им памятные подарки от предприятия и дипломы. Других участников наградят сертификатами. Педагогов отметят благодарностями.

31 марта организаторы проведут семинар на тему нефтегазового комплекса, рассмотрят вероятные темы для конкурса и объяснят оценочные критерии. Организаторы - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ООО «Газпромнефть-Восток» и ОГБУ «Облкомприрода».

Напомним, в ТУСУР для томских и сибирских студентов проводят “Марафон цифровых кафедр”.