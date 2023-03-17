В Томской области зафиксировали 144 летальных исхода после употребления наркотиков в 2022 году

В регионе ликвидировали две нарколаборатории. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области антинаркотическая комиссия под руководством заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова проанализировала результаты мониторинга ситуации с запрещёнными веществами за 2022 год. В совещании участвовали руководители наркодиспансера, правоохранители, представители профильных подразделений администрации и муниципальных образований, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам Игоря Толстоносова, положение не претерпело улучшений, ситуация остаётся нейтральной, но экспансия нелегальных препаратов на рынок продолжается, это может привести к ухудшению обстоятельств.

“Правоохранительным органам следует усилить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по выявлению каналов поставок и лиц, причастных к незаконной рекламе наркотиков, а также привлечению их к уголовной ответственности”, - отметил вице-губернатор.

За 2022 года сотрудники УМВД перекрыли девять каналов поставщиков наркотиков. В Роскомнадзор направили информацию о 150 ресурсах, восемь интернет-магазинов заблокировали. К административной ответственности привлекли 14 несовершеннолетний, 31 обучающегося в образовательных учреждениях. Медики зафиксировали 144 летальных исхода от интоксикации.

Комиссия пообещала усилить профилактику, выявлять и блокировать интернет-ресурсы по распространению запрщённых препаратов, взаимодействовать с органами местного самоуправления для поиска лабораторий по изготовлению наркотиков. К марту 2023 года в регионе ликвидировали два цеха по выпуску веществ.

Напомним, в феврале томич пытался провести килограмм наркотика в Россию.