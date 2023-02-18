Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 февраля 2023 6:22

Томич пытался провести килограмм наркотика в Россию

Его задержали на Алтайской таможне
Кирилл Колемасов
Мужчина следовал в Россию из Казахстана на машине.

Мужчина следовал в Россию из Казахстана на машине.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Алтайской таможне был задержан 55-летний томич, который пытался провезти наркотики, сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Мужчина следовал в Россию из Казахстана на машине.

В специально оборудованном тайнике житель Томска спрятал 1 килограмм героина. Его обнаружили правоохранители во время досмотра машины на государственной границе.

«Всего из незаконного оборота было изъято около 1 килограмма героина (960 граммов)», - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя прокурором Алтайского края утверждено обвинительное заключение по статьям УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Контрабанда наркотических средств». За совершение преступления по этим статьям грозит длительный срок лишения свободы.

Читайте также: Аферисты придумали новую схему хищения денег у жителей Томской области