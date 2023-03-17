Томичам рассказали об опасности суши и роллов

Для обеззараживания рыбы важна длительная термическая обработка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Употребление морской рыбы может нанести серьёзный вред здоровью. Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии объяснили последствия ужинов блюдами с сырой рыбой без специальной обработки.

Человеку грозит заражение дифиллоботриозом, описторхозом, анизакидозом и клонорхозом. Креветки и мидии реже выступают источником инвазии, но тоже подвергают организм риску.

При поедании суши и роллов с морепродуктами специалисты советуют не пренебрегать имбирём и васаби - продукты защищают от гельминтов, объяснили исследователи “АиФ Томск”.

Для обеззараживания рыбы важна длительная термическая обработка - горячее копчение, заморозка, варка, тушение, жарка. Во втором случае необходима тщательная засолка или маринование.

Напомним, томичке привезли испорченные роллы из службы доставки.