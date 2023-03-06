“Ужасная вонь”: томичке привезли испорченные роллы из службы доставки

Фото: портал Flamp

Томичке привезли испорченные роллы курьеры одной из служб доставки суши 4 марта. Девушка рассказала, что помидоры в блюде оказались тухлыми и без томатного вкуса. В начинке практически один рис без дополнительных ингредиентов. В подарок к заказу местной жительницу сделали суши со шпротным запахом.

“Сырная шапочка воняет ужасно. В заказе был мексиканский ролл с курицей. На фото выглядит очень приятно. В реальности, сыр внутри будто прокис. Шапка лавы - сплошной майонез”, - пожаловалась девушка на портале Flamp.

Томичка отметила, что стоимость блюд не меньше, чем в других ресторанах. Она посоветовала оформлять заказы в других службах доставки. Девушка попробовала только несколько роллов, остальные выбросила. По вкусу и внешнему виду они абсолютно не оправдали ожиданий.

По словам клиентки, вечер оказался полностью испорчен. Она потребовала от компании дать обратную связь и объяснить, почему в продажу отправляют просроченный товар. На момент публикации материала, в комментариях компания не ответила на претензии.

Напомним, в ноябре томичка обнаружила в своем заказе роллов чужие ногти и темные волосы.