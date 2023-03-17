Томские преподаватели помогут в продвижении русского языка на Африканском континенте

Стороны от ТГПУ и Университета Найроби договорились о вводном курсе русского языка как иностранного. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Представители Института иностранных языков и международного сотрудничества (ИИЯМС) Томского государственного педагогического университета отправились в рабочую поездку в Кению. С 13 по 19 марта специалисты рассматривают варианты открытия центра обучения на русском языке в Найроби с осени 2023 года. Встречи проводят в вузах и школах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инициативу продвижения новшества в странах Африки, Латинской Америки и Азии выдвинули в Минпросвещении России. К проекту подключился ТГПУ. С посольством Кении договорились о коммуникационной, информационной и другой необходимой поддержке. В ближайшее время в городах запустят центры русскоязычного обучения.

Стороны от ТГПУ и Университета Найроби договорились о вводном курсе русского языка как иностранного (РКИ). Поддержку оказала преподаватель европейской и русской литературы, профессор Алина Ринканья.

По словам начальника управления международного сотрудничества ИИЯМС Томского государственного педагогического университета Вадима Зюбанова, для успешной реализации необходимо подобрать техническое оснащение центра и литературу, выяснить особенности коммуникации и культуры в Кении.

Напомним, в ТУСУР для томских и сибирских студентов проводят “Марафон цифровых кафедр”.