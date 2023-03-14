Научно-технологические проекты ТГУ и СибГМУ поддержал губернатор Томской области Мазур

Губернатор отметил системную работу в научно-технической сфере и поддержал университетские проекты. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

13 марта губернатор Владимир Мазур на отраслевом региональном штабе “Большой университет Томска для опережающего технологического развития региона” вместе с экспертами рассмотрел проекты Национального исследовательского Томского государственного университета и Сибирского государственного медицинского университета. Об планах их реализации рассказали в пресс-службе администрации региона.

План Инжинирингового центра фармацевтической разработки, представленный ректором СибГМУ Евгением Куликовым, не только повысит персонифицированную медицину и высокотехнологичное здравоохранение, но и производство лекарственных препаратов, их внедрение и масштабную реализацию.

В Центре малотоннажной химии изготавливают соединения для разных отраслей промышленности, объяснил исполняющий обязанности декана химического факультета НИ ТГУ Алексей Князев. На площадке создают модернизированные технологию, в ближайшее время организуют производство.

Губернатор отметил системную работу в научно-технической сфере и поддержал университетские проекты. Как отметил глава региона, на прошлой неделе с представителями инженерной школы “Агробиотек” на базе ТГУ обсудили новые исследования.

“ТГУ подписал соглашение со Сбером в сфере искусственного интеллекта и разработок для беспилотной отрасли. Новые договорённости первого за Уралом университета и ведущей финансовой компании России подтверждают мощный инновационный потенциал Томской области, для развития которого у нас горит зелёный свет”, - объяснил Владимир Мазур.

Напомним, губернатор Томской области высоко оценил потенциал студентов-архитекторов.