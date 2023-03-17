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НовостиОбщество17 марта 2023 2:04

В Томской области приостановили выбор подрядчика для разработки программы развития транспортной инфраструктуры

Минимальная стоимость контракта составляла 49,7 млн рублей
Дарья Черникова
По программе планировали комплексное развитие и обслуживание населения транспортной инфраструктурой.

По программе планировали комплексное развитие и обслуживание населения транспортной инфраструктурой.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области приостановили определение подрядчика на конкурс по выполнению научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования в регионе по жалобе РОСДОРНИИ. Об этом рассказали на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

По программе планировали комплексное развитие и обслуживание населения транспортной инфраструктурой. Начальная стоимость контракта - 49,7 млн рублей. Инициативу разрабатывали на срок до 2035 года.

В претензии сообщили о правовых рисках участника закупки из-за отсутствия сроков согласования проекта и неопределённости работ в связи с размытостью состава документа. Условия контракта неоднозначны по исполнению и толкованиям данных.

Напомним, более 330 млн рублей инвестирует “Томскнефтехим” в модернизацию производства полиэтилена.