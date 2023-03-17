Более 330 млн рублей инвестирует “Томскнефтехим” в модернизацию производства полиэтилена

Фото: пресс-служба компании "Томскнефтехим".

Томское предприятие СИБУРа начало устанавливать аппарат воздушного охлаждения на производстве полиэтилена - одном из важных для “Томскнефтехима”, сообщили в пресс-службе компании. С новым оборудованием на заводе смогут выпускать дополнительно до 3,5 тысяч тонн продукции в год, не теряя качества. Инвестиции в программу выше 330 млн рублей.

“Модернизация производства, постоянный поиск и внедрение новых решений, позволяющих повысить эффективность, производительность, безопасность и качество, является частью стратегии “Томскнефтехима”. Мы вкладываем средства в перспективные проекты, чтобы наращивать объёмы выпуска, расширять марочный ассортимент и обеспечивать стабильные поставки российским переработчикам сырья», — объяснил генеральный директор предприятия Владимир Плешков.

В 2019-2020 годах в “Томскнефтехиме” реконструировали технологические линии А и Б производства полиэтилена. Теперь в первой зоне реакторного блока скорость газа увеличилась в 1,5 раза. Это уменьшает образование полимерных отложений на стенках реактора при снижении температуры воды для охлаждения реакционной смеси и положительно влияет на рост производительности по полиэтилену. Удалось повысить качество гранулята, который создают для изготовителя тонких плёнок. За счёт изменения теплообмена в реакторе можно увеличить производительность.

При небольших инвестициях в компании получат положительный экономический эффект и прирост числа и качества продукции. Оборудование выпускают в России. В ближайшее время сотрудники займутся пуско-наладочными работами. Проект реализуют к лету.

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