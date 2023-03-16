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НовостиОбщество16 марта 2023 11:28

В Северске руководство строительной организации задолжало сотрудникам почти 8 миллионов

Одному из работников не платили зарплату 2 с лишним года
Екатерина Яганова
Руководству ЗАО предстоит объяснять в суде, почему они не выплачивали сотрудникам зарплату в полном объеме.

Руководству ЗАО предстоит объяснять в суде, почему они не выплачивали сотрудникам зарплату в полном объеме.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сотрудники СКР по Томской области возбудили уголовное дело в отношении руководства закрытого акционерного общества, которое находится в ЗАТО г. Северск. Как сообщили в пресс-службе областного Следкома, причиной стала невыплата заработной платы сотрудникам предприятия.

По предварительным данным, руководство северского ЗАО, которое, кстати, занималось строительством жилых и нежилых зданий, с января по ноябрь 2021 года не выплачивало в полном объеме зарплату сотрудникам – в итоге размер задолженности составил около 8 миллионов рублей. Кроме того, одному из работников не платили деньги с октября 2021 года по настоящее время - задолженность перед ним составила почти 200 тысяч рублей.

В данный момент следователи СО по ЗАТО г. Северск проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.