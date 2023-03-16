Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 9:49

В Томской области зарегистрировали 142 заражения коронавирусной инфекцией за сутки

Выздоровели 310 местных жителей
Дарья Черникова
С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 382 факта заражения.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 382 факта заражения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Томской области выявили 142 случая заболевания COVID-19, госпитализировали 31 пациента. Выздоровели 310 человек, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф” 16 марта.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 382 факта заражения. Пошли на поправку 162 259 томичей. Скончались 986 инфицированных.

По стране выявили 13 009 заболевших за сутки, госпитализировали 1 403 человека. Выздоровели 11 360 россиян. 38 заражённых умерли.

Напомним, в Роспотребнадзоре озвучили период начала клещевой активности в Томске.