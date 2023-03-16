В Томской области зарегистрировали 142 заражения коронавирусной инфекцией за сутки

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 382 факта заражения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Томской области выявили 142 случая заболевания COVID-19, госпитализировали 31 пациента. Выздоровели 310 человек, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф” 16 марта.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 382 факта заражения. Пошли на поправку 162 259 томичей. Скончались 986 инфицированных.

По стране выявили 13 009 заболевших за сутки, госпитализировали 1 403 человека. Выздоровели 11 360 россиян. 38 заражённых умерли.

Напомним, в Роспотребнадзоре озвучили период начала клещевой активности в Томске.