В Роспотребнадзоре озвучили период начала клещевой активности в Томске

Кровососы переносят опасные заболевания - энцефалит и боррелиоз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области прогнозируют появление клещей к середине апреля. Защититься от опасных кровососущих можно с помощью вакцинации. Первую плановую прививку ставят осенью, вторую - спустя семь месяцев. Через год происходит ревакцинация, в следующий раз препарат вводят по прошествии трёх лет.

Другая схема получения лекарства - экстренная вакцинация. В этом случае вторую прививку ставят спустя две недели после первой, а через три года необходима ревакцинация. Как объяснили в региональном Роспотребнадзоре “МК в Томске”, если не успели получить препарат планово, то важно привиться по экстренной схеме, минимум за две недели до начала сезонных клещевых инфекций.

Активность членистоногих зависит от погодных условий. Мягкая зима и быстрое весеннее потепление способствуют деятельности клещей. При температуре около +8 градусов они могут начать нападать на людей и животных. Кровососы переносят опасные заболевания - энцефалит и боррелиоз.

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