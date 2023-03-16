Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 8:17

В Томске за 50 тысяч рублей продают котят породы европейская бурма

Покупателям предлагают животных в четырех окрасах
Алёна Мищенко
Бурманская кошка. Фото с сайта "Авито"

Бурманская кошка. Фото с сайта "Авито"

В Томске продают котят европейской породы «Бурманская кошка» за 50 тысяч рублей. Покупателям предлагают животных в четырех окрасах. Объявление о продаже питомца появилось на сайте «Авито».

По данным из открытых источников, точное происхождение и возраст бурманской кошки не известен. Впервые в 1930 году заводчик сиамских кошек Джозеф Томпсон получил в подарок кота шоколадного окраса, привезенного с западного побережья Бирмы.

В объявлении указывается, что бурманская кошка очень дружелюбна, требует много внимания, ходит за человеком по всему дому, всегда просит общаться с ней.

Будущим хозяевам предлагают кота соболиного, голубого, лилового и шоколадного окраса.

«К переезду будут привиты, кастрированы, приучены к когтеточке и лотку,с вет паспортом, ну и конечно же при бронировании, договор купли-продажи. Выращены с заботой и любовью», – говорится в объявлении.

Автор объявления уточняет, что животное имеет документы Всемирной федерации кошек, также же возможна продажа для разведения.