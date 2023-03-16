В Томске за 50 тысяч рублей продают котят породы европейская бурма

Бурманская кошка. Фото с сайта "Авито"

В Томске продают котят европейской породы «Бурманская кошка» за 50 тысяч рублей. Покупателям предлагают животных в четырех окрасах. Объявление о продаже питомца появилось на сайте «Авито».

По данным из открытых источников, точное происхождение и возраст бурманской кошки не известен. Впервые в 1930 году заводчик сиамских кошек Джозеф Томпсон получил в подарок кота шоколадного окраса, привезенного с западного побережья Бирмы.

В объявлении указывается, что бурманская кошка очень дружелюбна, требует много внимания, ходит за человеком по всему дому, всегда просит общаться с ней.

Будущим хозяевам предлагают кота соболиного, голубого, лилового и шоколадного окраса.

«К переезду будут привиты, кастрированы, приучены к когтеточке и лотку,с вет паспортом, ну и конечно же при бронировании, договор купли-продажи. Выращены с заботой и любовью», – говорится в объявлении.

Автор объявления уточняет, что животное имеет документы Всемирной федерации кошек, также же возможна продажа для разведения.