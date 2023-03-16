Почта России адаптировала более 80 томских отделений для граждан с инвалидностью

В 39 отделениях почты установили пандусы с поручнями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2023 году в Томской области адаптировали 82 отделения Почты России для клиентов и сотрудников с инвалидностью. За 2022-й десять зданий сельской местности оснастили специальными приспособлениями, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Для томичей с нарушениями зрения на почтовых ящиках, вывесках и фасадах оборудовали шрифт Брайля, на ступенях разместили контрастную разметку, на полу - тактильные указатели. Вход разрешён для собаки-проводника.

В 39 отделениях почты установили пандусы с поручнями, сотрудников обучили этике общения с гражданами с повышенными потребностями.

На официальном портале Почты России и в мобильном приложении доступны адреса адаптированных компаний. По номеру телефона горячей линии 8-800-100-00-00 можно бесплатно вызвать сотрудника на дом для получения услуг.

В региональном управлении трудятся более 20 человек с разными формами инвалидности. В сентябре 2021 года Почта России подписала соглашение с организатором конкурса профессионального мастерства среди инвалидов “Абилимпикс”. Участники из Томской области могут стажироваться и трудоустроиться в компанию.

Напомним, подготовка к VIII региональному чемпионату “Абилимпикс” стартовала в Томской области.