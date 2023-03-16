“Понимала проблему, но не могла справиться”: томичка рассказала о борьбе с книжным шопоголизмом

Томичка потратила около 200 тысяч рублей на книги. Фото: Иван ПРОХОРОВ

25-летняя томичка Ева (имя изменено по просьбе героини) поборола книжный шопоголизм. Девушка научилась читать в раннем возрасте и полюбила литературу. Сначала брала рассказы в библиотеке, но затем у неё появилась аллергия на общественные издания. Около пяти лет назад Ева решила приобретать товар в торговых точках.

“В какой-то момент я уже понимала - это болезнь, потому что отправлялась в магазин за позитивными эмоциями. Многое покупала в порыве, но сюжет некоторых книг не заинтересовывал. Я шла на шопинг, когда чувствовала тревогу и плохое настроение. После становилось легче”, - объяснила томичка.

Психолог посоветовал девушке контролировать покупки и выделять на книги определённую сумму, но это не помогло. Часть книг Ева раздавала друзьям, в библиотеки, продавала, оставляла в буккроссингах, даже не читая. Однажды во время распродажи она принесла домой два рюкзака с литературой. Ежедневно домашнее хранилище пополнялась одним или несколькими экземплярами. Томичка потратила около 200 тысяч на повести.

Другой специалист помог Еве понять - она посещает книжный магазин ради эмоций. Через некоторое время девушка избавилась от шопоголизма, нашла хобби, при печальном настроении в торговые точки её больше не тянет. Теперь полки новыми экземплярами она пополняет лишь при надобности.

Как объяснила психолог Татьяна Белашова, шопоголизм – разновидность психологической зависимости. В причинах кроется желание уйти от дискомфортной реальности и попасть в “собственный мир”.

“Ещё одним корнем бесконтрольных покупок является незрелость личности, инфантилизм - человек движется на поводу сиюминутного желания, не рассматривая последствия действий, не может "отложить удовольствие". А потом эйфорию от покупок хочется повторять снова и снова”, - рассказала Татьяна Белашова “АиФ Томск”.

Таким образом человек бежит от стресса и тревоги, компенсируя неудовлетворённые потребности.

Напомним, как томичка ушла с хорошей должности в банке из-за близнецов-аутистов.