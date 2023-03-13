«Ушла с хорошей должности в банке из-за близнецов-аутистов»: жительница Томска рассказала о проблемах с детьми

Томичка рассказала, что у сыновей пошел "откат" в развитии после прививки. Фото предоставлено героем публикации

«Вы тревожная мама, все у вас хорошо!», - говорили врачи томичке Ольге Родиковой, когда она заметила первые отклонения в развитии своих детей. Арсений и Демьян родились в 2015 году абсолютно здоровыми малышами, став долгожданными первенцами в семье. До возраста 1 год и 2 месяца мальчики ни в чем не отставали от сверстников.

«Развивались замечательно – «мамакали» и «папакали», как и другие детки. У нас есть видео, где братья бегают друг за другом, весело играют. Вообще ничего не предвещало беды, но в год и 2 их иммунитет вдруг «полетел» после второй прививки АКДС. Не знаю, что так сработало - возможно, братья были тогда ослаблены или это индивидуальная реакция. Может, так сработала температура, которая сутки у обоих держалась под 40. У них еще в местах уколов «разбарабанило» ноги», - рассказывает мама близнецов Ольга Родикова.

Фото предоставлено героем публикации

По словам матери, сразу после этого в развитии мальчиков пошел поэтапный «откат». Начались навязчивые повторения движений, вокализации и так называемые стимуляции глазами.

«Поначалу мы не понимали, что это такое, когда малыш отводил вбок руку и смотрел на нее, мы смеялись: ой, как смешно он закрутился с этой рукой, забавлялись. Потом один из сыновей стал ходить на цыпочках», - вспоминает томичка.

Врачи фиксировали изменения, но поначалу списывали на вальгус. Говорили, что это исправится, однако в семьей видели только ухудшение ситуации. Мальчики перестали даже играть с игрушками, которые раньше очень любили.

Фото предоставлено героем публикации

«До этого я не слышала про аутизм совершенно ничего. Сестра посоветовала обратиться в Северный городок, я отказалась. Думала, сейчас в садик пойдут, там детей догонят. Невролог тоже говорила, что у мальчиков часто все позже, успокойтесь, что Вы такая мама переживательная? В итоге все же пришли к психиатру, она предложила оформить инвалидность, я наотрез: «Себе оформите инвалидность, у нас все хорошо!», - у меня была стадия отрицания», - делится Ольга.

Ольга попробовала поработать после декрета, но из-за забот о детях ей все же пришлось уйти с очень хорошей должности в банке. Родители оформили сыновьям инвалидность.

Фото предоставлено героем публикации

«Еще в год и 2 я повела мальчишек в центр развития коррекции речи. Успокаивало то, что буквы и цифры им хорошо давались. Затем меня добавили в чат «Аура». Я поняла, что нам надо пройти АВА-терапию. В «Умничке» нам запустили речь, мы были в восторге. Теперь дети уже просят «Я хочу», а не просто головой об стенку», - делится Ольга.

По ее словам, многое было и впустую. Например, близнецам совершенно не помогла процедура БАК, как и микрополяризация головного мозга. От нее Арсений начал зажимать и выдвигать вперед нижнюю челюсть. Однако Родиковы стараются попробовать все возможное – вдруг что-то поможет детям.

Фото предоставлено героем публикации

«Года 2 назад реабилитационный центр «Луч» открылся, почти 100 тысяч рублей за двоих нам вышло. А живем мы на то, что зарабатывает наш папа. Первый курс за свой счет наскребли. Я шла и думала - если не попробовать, всю жизнь жалеть будем. Делала для галочки, особо не надеясь. Но вдруг сыновья стали формулировать ответы на вопросы, хоть и криво, по-своему, но отвечают – и что ели в саду, и какого цвета суп», - говорит томичка.

Реабилитация Арсению и Демьяну показана регулярная. При этом один день занятий на двоих мальчиков обходится семье в 3 900 рублей. Посещать центр необходимо 3 раза в неделю.

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«Удивляет то, что для аутистов вообще ничего нет бесплатного. Я писала в разные компании, ни от кого поддержка не пришла. Зато уже второй раз нам закрыл сбор фонд «Обыкновенное чудо». Кстати, диета безглютеновая по принципу биомеда тоже обходится значительно дороже, чем обычное питание. Но она важна, ведь именно кишечник у аутиста называют первым мозгом. От диеты у ребят печень перестала увеличиваться и появился ясный взгляд», - говорит женщина.

Несмотря на большое количество забот, Ольга Родикова старается помочь не только своим сыновьям. Вместе с общественной организацией «АУРА» она открывает ресурсный кабинет в школе 46. По методике прикладного анализа поведения в необычном классе будут обучать 12 «особенных» первоклассников.

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