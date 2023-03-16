Томич решил угнать автомобиль, но передумал и врезался в сугроб

Молодой человек решил отправиться домой на чужом авто. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Кировского района Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии дознания, в январе 2023 года пьяный молодой человек отправился на остановку общественного транспорта. По пути он заметил незапертый автомобиль Nissan Bluebird и ключ в замке зажигания. Фигурант передумал ехать домой на автобусе и решил воспользоваться машиной. Он сел в чужую иномарку, проехал около 200 метров, отказался от идеи угона и захотел вернуть транспорт обратно. Но не справился с управлением и врезался в сугроб. Там Nissan Bluebird вместе со злоумышленником обнаружил владелец авто.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, пьяный житель Томской области попытался сжечь КамАЗ соседа и отправился под суд.