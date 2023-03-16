Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 6:32

Пьяный житель Томской области попытался сжечь КамАЗ соседа и отправился под суд

Преступное деяние он решил совершить на почве личной неприязни
Дарья Черникова
Транспортное средство стояло на улице.

Транспортное средство стояло на улице.

Фото: Виктор Гусейнов

В прокуратуре Верхнекетского района Томской области утвердили обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, в декабре 2022 года фигурант распивал алкоголь. Он дождался ночи и вышел из дома. На улице стоял КамАЗ односельчанина. На почве личной неприязни злоумышленник решил уничтожить машину. Он облил транспорт бензином и поджёг. Языки пламени заметил владелец и предотвратил пожар.

Уголовное дело направили в Верхнекетский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, экс-главу отдела томской ИК-4 осудили из-за взяток в 600 тысяч.