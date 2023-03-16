Пьяный житель Томской области попытался сжечь КамАЗ соседа и отправился под суд

Транспортное средство стояло на улице. Фото: Виктор Гусейнов

В прокуратуре Верхнекетского района Томской области утвердили обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, в декабре 2022 года фигурант распивал алкоголь. Он дождался ночи и вышел из дома. На улице стоял КамАЗ односельчанина. На почве личной неприязни злоумышленник решил уничтожить машину. Он облил транспорт бензином и поджёг. Языки пламени заметил владелец и предотвратил пожар.

Уголовное дело направили в Верхнекетский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, экс-главу отдела томской ИК-4 осудили из-за взяток в 600 тысяч.