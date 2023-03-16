Томского студента отправили в колонию на шесть лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Фигуранта осудили на шесть лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Октябрьском районном суде Томска вынесли приговор 19-летнему студенту одного из вузов за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии суда, в июле 2022 года фигурант договорился совместно сбывать препараты вместе с неустановленной персоной. После получения координат с местонахождением веществ молодой человек должен был реализовать их через интернет бесконтактным способом. Но включиться в работу надолго студенту не удалось. Его задержали правоохранители во время изъятия из тайника синтетического наркотика в 40 граммов.

Виновного приговорили в шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, пьяный житель Томской области попытался сжечь КамАЗ соседа и отправился под суд.