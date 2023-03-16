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НовостиОбщество16 марта 2023 6:48

Томского студента отправили в колонию на шесть лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Молодой человек не успел заработать на нелегальном бизнесе
Дарья Черникова
Фигуранта осудили на шесть лет.

Фигуранта осудили на шесть лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Октябрьском районном суде Томска вынесли приговор 19-летнему студенту одного из вузов за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии суда, в июле 2022 года фигурант договорился совместно сбывать препараты вместе с неустановленной персоной. После получения координат с местонахождением веществ молодой человек должен был реализовать их через интернет бесконтактным способом. Но включиться в работу надолго студенту не удалось. Его задержали правоохранители во время изъятия из тайника синтетического наркотика в 40 граммов.

Виновного приговорили в шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, пьяный житель Томской области попытался сжечь КамАЗ соседа и отправился под суд.