Экс-главу отдела томской ИК-4 осудили из-за взяток в 600 тысяч

Экс-начальника отдела тюрьмы отправили в колонии на 4 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске вынесли приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела безопасности федерального казенного учреждения «Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области» рассматривали в Кировском районном суде Томска. Мужчину признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «получении взятки». Напомним, дело возбудили на основании материалов регионального управления Федеральной службы безопасности России.

Следствием установлено, что с января 2020 года по март 2021-го начальник отдела безопасности ИК-4, угрожая «необоснованно применить меры взыскания», вымогал и в последующем получил от троих заключенных деньги и «другое имущество» за «незаконное бездействие и оказание общего покровительства». Общая сумма взяток превысила 600 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия прокурор заключил с томичем досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате которого изобличили преступную деятельность высокопоставленного должностного лица региональной службы исполнения наказаний.

С учетом всех обстоятельств суд приговорили экс-начальника отдела ИК-4 к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1 млн рублей. Кроме того, его на 5 лет лишили права занимать должности, «связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления». Приговор в законную силу не вступил.