Пострадавшее после ДТП зверокафе в Томске переехало в новое помещение

Зверокафе «Xvost-Bar» после наезда автомобиля в декабре 2022 года. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Томское зверокафе «Xvost-Bar», пострадавшее после двух аварий, возобновило работу в новом помещении на улице Красноармейская, 128 и вновь ждет гостей, сообщается в группе заведения во «Вконтакте».

Напомним, 13 декабря 2022 года неизвестный протаранил стену зверокафе «Xvost-Bar» на Красноармейской, 150 и скрылся с места ДТП. Из-за случившегося в здании было повреждено витринное окно, опорная стена, вольеры с животными, некоторая мебель и система отопления. Из-за этого хозяевам кафе пришлось искать дом более 30 животным. Владелица зверокафе Анна Гофман рассказывала «КП-Томск» о случившемся.

«Мы возобновили работу после ДТП по новому адресу: улица Красноармейская ,128. Приглашаем вас дружной семьей, группой или классом в нашу заМУРчательную и обниМЯУтельную атмосферу в “Xvost-Bar”», – сообщили владельцы зверокафе.

Кроме того, зимой было не единственное ДТП, когда автомобиль врезался в зверокафе«Xvost-Bar» на Красноармейской, 150. Первая авария случилась в августе 2022 года. Тогда водитель Peugeot врезался в столб, а затем в зверокафе. Хозяева готовились к открытию, однако из-за ДТП его пришлось перенести.