"Скрылся с места аварии": в Томске неизвестный на автомобиле протаранил стену зверокафе

Теперь животным нужна помощь. Фото: Зверокафе «Xvost-Bar»

В Томске сегодня рано утром, 13 декабря, неизвестный протаранил стену зверокафе «Xvost-Bar» по адресу Красноармейская, 150 и скрылся с места ДТП. Из-за случившегося в здании повреждено витринное окно, опорная стена, вольеры с животными, некоторая мебель и система отопления. Владелица зверокафе Анна Гофман рассказала журналисту «КП-Томск» о случившемся.

«Сегодня примерно в начале 7 утра произошло это. Сотрудники ЧОП позвонили мне и спросили, кто в помещении, а я уже по камерам посмотрела, что в здании выбито окно», - рассказала владелица.

На момент ДТП в зверокафе никто не находился, из животных также никто не пострадал. Но Анна отмечает, что данная ситуация могла вызвать стресс у зверей, и пока что неизвестно, как они его переживут. Помимо этого, некоторым животным нужно тепло, но из-за поврежденной системы отопления они его не получают. В зверокафе находятся разные животные: коты, пауки, бабочки, сурикаты, еноты, скорпионы и змеи. В общем количестве в помещении живет более 30 зверей.

Фото: Зверокафе «Xvost-Bar»

«Сейчас мы ищем тех, кто может приютить животных. Сколько могла — забрала я, также сегодня к нам пришел постоялец и сказал, что сможет взять кошек к себе», - добавила Анна.

Девушка добавила, что данное помещение находится в аренде, и его владелец попросил вернуть здание в надлежащий вид, но пока что неизвестно, кто и как его будет восстанавливать. Анна уже заявила в полицию, чтобы правоохранители начали искать виновника ДТП.

В полиции журналисту рассказали, что заявление уже поступило, и на данный момент правоохранительные органы собирают информацию для дальнейшего разбирательства.

Для помощи хозяйки зверокафе и животным можно обратиться по телефону: 8(953)-911-80-74.